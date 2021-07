Sanremo. Il vetro rotto della finestra di un appartamento in via Duca degli Abruzzi ha fatto scattare l’allarme per un presunto furto a Sanremo. A chiamare il 112, stamane, è stata la portineria che ha notato il vetro infranto in un alloggio, utilizzato come seconda casa. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno compiendo accertamenti.