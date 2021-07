Sanremo, tutto pronto a Villa Ormond per la prima edizione del Festival della moda italiana

Sanremo. Si stanno per accedere ufficialmente le luci sulla prima edizione del Festival della moda italiana, in programma domenica 11 luglio nell’incantevole cornice di Villa Ormond e i suoi meravigliosi giardini.

Obiettivo dell’organizzatore Rosario Stagno della The Best Model Agency di Milano: rendere la Città dei Fiori famosa nel mondo non solo per la musica e il bel canto, ma anche per lo stile.

L’evento, rispetto a quanto inizialmente previsto, è stato anticipato in vista della finale degli Europei di Calcio che vede l’Italia protagonista, per questo motivo le sale della villa già a partire dalle 14 accoglieranno le collezioni di stilisti nazionali e internazionali, indossati per la speciale occasione da modelli e modelle trasformati in veri e propri manichini viventi, mentre alle 17 le sontuose scalinate della residenza si trasformeranno nella passerella per la sfilata di moda.

Questi gli stilisti che prenderanno parte all’evento: Wildwest Jeans, Rams 23, Overkids, Wolf walley (Bulgaria), Rafael Venuti, Tania Shakhmatova (Ucraina), Olga Mikhaylova (Ucraina), Vlada Dizik (Ucraina), Blue Valentine By Valentina D’Angelo, Claudio Greco, Dalauri by Aurika Daly-Uzun (Ucraina), Boho Chic by Lulit Yohannes, Alessia Crespi.

Agenzie partner dell’evento sono la milanese The Best Model Agency, Eli Hair Agency di Gianni Graziano, Accademia Mix Art by Irene Quaglia che si occuperà di make up e hair stylist, Floroby T by Roberto Tassisto, Piccy Models by Sal Di Betta, Binetti Ascensori by Danilo Binetti. Fotografi ufficiali del Festival della moda italiana saranno: Pippo Failla, Enzo Ferdinando Stagno, Marco Maiolino, Davide Corradi, Sabino Di Cianno, videographer Domenico Messana. La parte musicale sarà curata da Dj Michele Trifirò, guest star direttamente dalla trasmissione televisiva rumena Next Star su Antenna 1 Raisandra Iolanda Deca.

L’evento, interamente no profit con media partner Riviera24, sarà svolto nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19. Per informazioni contattare il numero 393 9205603. L’accesso al pubblico è libero e gratuito, la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.