Sanremo, sold out per Enzo Mazzullo e i suoi “Gommonauti”

Sanremo. Si è svolta ieri, presso il giardino Dell’Angolo Segreto, la prima esibizione dello show “Tableaux” (quadri senza senso) dell’attore Enzo Mazzullo, giunto alla 4a stagione.

Un alto numero di seguaci ed appassionati, hanno fatto il tutto esaurito, elargendo applausi e risate per tutta la durata dello spettacolo. «Oltre alla perenne emozione che ho e conservo ad ogni prima, questo oramai da quasi 35 anni di teatro, mi ha attanagliato molto, l’attenzione che mi ha riservato il numeroso pubblico presente, che ritengo sia maturato per assistere ad uno show sul genere del Teatro di Figura, nuovo se vogliamo o poco applicato in una zona come questa» – dichiara Enzo Mazzullo .

E’ partita quindi, ufficialmente la 4° stagione di “Tableaux” dove vede protagonisti i pupazzi, denominati Gommonauti, con l’ausilio e unico insediamento umano che è il Mazzullo: «Io li costruisco e basta, poi concedo loro l’anima con l’aiuto della quintessenza dell’interpretazione, non sono io a dirlo ma è stato un successo».