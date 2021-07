Sanremo. La gattina nella foto si è smarrita da sabato sera. E’ una femmina e l’ultima volta che è stata vista era in via senatore Ernesto Marsaglia, in zona Madonna della Costa.

«Chiedo un aiuto per ritrovare la gattina Princi, non torna a casa da sabato sera» – fa sapere la proprietaria.

Se qualcuno la dovesse vedere è pregato di telefonare al 3297016637.