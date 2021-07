Sanremo, sabato 24 luglio prende il via una lezione di difesa personale professionale

Sanremo. Sabato 24 luglio dalle 9 alle 11 presso la palestra Indomita Sanremo, in corso degli Inglesi 214, verrà organizzata una lezione di difesa personale professionale.

«La lezione sarà adatta a tutti» – spiega Daniele Tomaselli, istruttore di difesa personale professionale – Verrà organizzata in modo straordinario visto che ci sono state molteplici aggressioni e violenze di ogni genere in città e per far conoscere una disciplina di autodifesa semplice da apprendere, adatta a tutti e molto efficace. Ognuno di noi ha il diritto di difendersi in modo assolutamente legale».

Per informazioni contattare il 3929524173.