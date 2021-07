Sanremo, rottura dell’acquedotto: all’ospedale arriva l’autobotte

Sanremo. Arriva l’autobotte per rifornire l’ospedale di Sanremo. Lo comunica con una nota Rivieracqua.

«La società -si legge nel comunicato – si è trovata nella condizione di dover sospendere l’alimentazione idropotabile a Sanremo nella zona Ospedale e limitrofe (via Pascoli, Via Borea, Via Tasciaire, via Gallilei, via San Francesco, via Z.Massa, via Val del Ponte…) a causa di una rottura della derivazione della condotta di adduzione del Roja posta nel rio San Francesco. L’intervento di riparazione è previsto nella serata di domani 21 luglio, a partire dalle ore 20.30 e sarà presumibilmente ultimato, salvo imprevisti, entro la notte dello stesso giorno».

«Per rifornire in emergenza l’ospedale civico, sarà attivato un servizio di emergenza mediante trasporto di acqua con autobotte. Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi in tutto il comprensorio cali di pressione e fenomeni temporanei di opalescenza che potrebbero perdurare sino al ripristino del servizio», conclude la nota.