Sanremo. Capi meravigliosi indossati da bellissime modelle sotto gli occhi di un vasto pubblico presente. È stata un vero e proprio successo la prima edizione del Festival della moda italiana, svoltasi nel pomeriggio di domenica 11 luglio nella splendida cornice di Villa Ormond a Sanremo.

«L’evento è andato benissimo, c’è stato un grande afflusso di persone che ha assistito allo show e ammirato i vestiti degli stilisti nazionali e internazionali che hanno partecipato – dichiara soddisfatto Rosario Stagno della The Best Model Agency di Milano, organizzatore e presentatore dell’evento insieme alla collantina Roberta Siragusa.

di 25 Galleria fotografica Sanremo, riuscita la prima edizione del Festival della moda italiana a Villa Ormond









Foto 2 di 2



La manifestazione nasce dal desiderio di rendere la Città dei Fiori patria non solo della musica, ma anche della moda, per questa ragione, dopo i soddisfacenti risultati ottenuti, si inizia già a ragionare sulla prossima edizione che potrebbe avere luogo nei giorni del celebre Festival di Sanremo.

Questi gli stilisti che hanno preso parte alla prima edizione del Festival della moda italiana: Wildwest Jeans, Rams 23, Overkids, Wolf walley (Bulgaria), Rafael Venuti, Tania Shakhmatova (Ucraina), Olga Mikhaylova (Ucraina), Vlada Dizik (Ucraina), Blue Valentine By Valentina D’Angelo, Claudio Greco, Dalauri by Aurika Daly-Uzun (Ucraina), Boho Chic by Lulit Yohannes, Alessia Crespi.

Agenzie partner dell’evento sono state la milanese The Best Model Agency, Eli Hair Agency di Gianni Graziano, Accademia Mix Art by Irene Quaglia per quanto riguarda make up e hair stylist, Floroby T by Roberto Tassisto, Piccy Models by Sal Di Betta, Binetti Ascensori by Danilo Binetti, Marianna Pignatelli. Fotografi ufficiali del Festival della moda italiana sono stati Pippo Failla, Enzo Ferdinando Stagno, Marco Maiolino, Davide Corradi, Sabino Di Cianno, Herlan Garcia, videographer Domenico Messana, mentre la parte musicale è stata curata da Dj Michele Trifirò, guest star Raisandra Iolanda Deca, direttamente dalla trasmissione televisiva rumena Next Star su Antenna 1. Riviera24 è stato media partner dell’evento.

«Ringrazio i nostri partner, il direttore di Villa Ormond e tutto lo staff, il Decò Summer Village presso cui si è tenuta un’ulteriore sfilata martedì sera, il Tiki Beach di Sanremo che ha ospitato la festa di chiusura dell’evento», conclude Stagno.