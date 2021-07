Sanremo, Progetto “Anemmu Estate”: terzo incontro alle scuderie di San Romolo

Sanremo. Terminata la prima fase del progetto E’State Liberi-Anemmu, appuntamento dal 26 al 30 agosto per il Campo “Scambi” alla Pigna di Sanremo. Si è svolto giovedì, nelle scuderie di San Romolo Asd Dalma, il terzo incontro del Progetto “Anemmu Estate” che vede coinvolti l’associazione Libera contro le mafie in collaborazione col Liceo G.D. Cassini di Sanremo, l’USSM del Ministero di Giustizia e le varie realtà storiche, culturali e sportive del nostro territorio.

Ad affiancare Lucia Piras e le professoresse Sara di Vittori e Marianela Gonzalez che accompagnavano il folto gruppo di ragazzi partecipanti alle attività c’era Antonella Boncompagni la quale, insieme ad altre donne appassionate di cavalli, ha ridato vita a una delle più belle scuderie della zona. Un sogno divenuto realtà grazie al loro instancabile lavoro e alla loro determinazione nel credere in un progetto che vede una convivenza armoniosa tra natura e uomo.

«Antonella ci ha illustrato la storia e l’evoluzione della scuderia, dove viene dedicata una particolare attenzione al rapporto uomo-cavallo basata su “l’ascolto” di se stessi e dell’animale. Abbiamo constatato insieme quanto questi animali siano sensibili nel cogliere ogni sfumatura del nostro stato d’animo che influenza profondamente la relazione tra i cavalli e chi li monta. Ogni animale ha un suo vissuto che lo condiziona e lo caratterizza così abbiamo conosciuto “Alba” che dopo aver visto morire il suo puledrino vive sempre sulla difensiva sobbalzando ad ogni piccolo rumore sconosciuto. Alba è molto diffidente, tuttavia, se avvicinata, nel modo giusto, è in grado di affidarsi a chi la monta e di stabilire un rapporto in cui sono sufficienti un cenno od uno sguardo per comprendere le richieste ed eseguirle con notevole grazia e fiducia.

E’ in questo clima di rispetto reciproco e di profondo ascolto che i ragazzi di Anemmu si sono cimentati nelle varie attività che una scuderia comporta: la pulizia dei cavalli, dei loro recinti e il loro nutrimento. Nel corso della giornata Antonella ha permesso ai nostri giovani di familiarizzare con questi splendidi e nobili animali così da permettere loro di cavalcarli in un clima di totale fiducia e rispetto. Persone come Antonella hanno saputo fare del loro sogno una splendida realtà che può essere condivisa con la comunità in qualsiasi momento e a pochi km dal centro di Sanremo.

Un grazie va anche ai nostri giovani che hanno saputo cogliere un momento unico di apprendimento e condivisione, di ascolto e cura “dell’altro”, sperimentando in prima persona le nostre emozioni. Riconoscere in noi il timore o la diffidenza e vederli rispecchiati nell’atteggiamento della creatura che si ha di fronte ci consente di conoscerci e prendere consapevolezza di quanto la vita esteriore sia condizionata dal nostro mondo interiore: da qui possiamo iniziare a camminare insieme verso una convivenza pacifica e rispettosa con gli altri. L’obiettivo?: una società “civile”.

Al termine della giornata, grazie alla partecipazione di Tommaso Marmo, presidente dell’Associazione Oltre che organizza con Libera il campo E’State Liberi di fine agosto (dal 26 al 30) nelle piazze della Pigna di Sanremo, si è parlato dei laboratori e delle nuove attività da realizzare con tutti coloro, giovani e adulti, che vorranno partecipare. Un nuovo piano di lavoro, tante fantastiche idee da realizzare insieme. Presto pubblicheremo il programma e le modalità di iscrizione che già si possono trovare a questo link https://www.libera.it/schede-1787-campo_per_singoli_a_sanremo» – dicono le responsabili del Gruppo Anemmu del Liceo Cassini-Presidio Livatino

Marianela Gonzales e Sara Di Vittori, e la referente provinciale di Libera, Maura Orengo.