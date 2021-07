Sanremo. Un principio di incendio si è sviluppato nel pomeriggio su una barca a vela monoalbero, la Blow up, ormeggiata nel Porto Vecchio di Sanremo.

Le fiamme, stando a quanto ricostruito fino ad ora, si sarebbero generate da un corto circuito della pompa di sentina, per poi estendersi su alcune vele presenti nell’imbarcazione e su un salvagente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano che hanno spento l’incendio e portato via dalla barca a vela alcuni barattoli di vernici e solventi, che avrebbero potuto prendere facilmente fuoco. Presenti anche gli uomini della capitaneria di porto con il loro comandante, il tenente di vascello Carmela D’Abronzo..

Inizialmente si pensava che sull’imbarcazione ci fosse una persona, questo il motivo per cui la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Rossa.