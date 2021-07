Sanremo, prima sera di movida a distanza. Da piazza Bresca si passa solo con la mascherina

Sanremo. E’ stata firmata ieri e diventerà operativa già questa sera, l’ordinanza del sindaco Alberto Biancheri che mira a proteggere la movida da possibili spropositati assembramenti. A partire dalle 18 e per tutti i weekend (venerdì compreso) di luglio, diviene doveroso rispettare la distanza di un metro, prevista dalla normativa. Inoltre, il primo cittadino ha introdotto l’obbligo di portare con sé la mascherina. Senza in piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore non si può passare.

Ai proprietari dei locali è richiesto di dotarsi di steward che dirigano “il traffico” in entrata e in uscita dai dehor. Torna anche il divieto di consumare bevande per strada. Con le discoteche chiuse, l’attenzione sull’area della movida è massima. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha sensibilizzato i gestori dei locali, chiedendo loro di ridurre lo spazio occupato da sedie e tavolini per favorire il deflusso dei passanti nei momenti di punta. Qualora tutti i limiti imposti dovessero saltare, sarà possibile che le forze dell’ordine, deputate al controllo, introducano il contingentamento degli accessi alla piazza.