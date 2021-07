Sanremo. C’è un furgone bianco parcheggiato in piazza Nota, oramai da giorni. E’ in palese divieto di sosta e, oltretutto, blocca parzialmente l’accessibilità della zona, soprattutto se a dover passare da quella piazza sono i mezzi di soccorso: ambulanze o veicoli dei vigili del fuoco che siano.

Il veicolo – un Fiat Ducato – è già stato multato, è targato Pavia e del suo proprietario, per ora, non c’è traccia. L’assicurazione risulta pagata e in queste ore, gli agenti della polizia locale si stanno occupando della questione. Rimuoverlo “ex abrupto”, per dove è collocato il mezzo e per le sue dimensioni, risulta logisticamente complicato.