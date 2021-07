Sanremo patria della tradizione spumantistica italiana per l’evento “Un mare di bollicine”

Sanremo. Nel fine settimana la Città dei Fiori si trasforma nella patria italiana delle “bollicine”. Sabato 10 e domenica 11 luglio, presso la Canottieri Sanremo A.S.D., va in scena “Un mare di bollicine”, una due giorni dedicata a incontri, masterclass e degustazioni dei migliori spumanti e prosecchi del Bel Paese.

Dalle 14 alle 17 e dalle 17 alle 20, nei vari stand presenti sarà possibile conoscere e degustare le migliori etichette provenienti da tutta la Penisola come Chardonnay, Nebbiolo, Pinot Nero, San Giovese, Nero D’Avola, Falanghina e molto altro ancora.

«”Un mare di bollicine”, nostro primo evento in presenza dopo la pandemia, nasce dalla volontà di portare a Sanremo una manifestazione che una volta all’anno riunisca la tradizione spumantistica italiana – dichiara Marco Gallo, amministratore delegato dell’azienda organizzatrice Decantico SRL, che lo scorso anno ha lanciato in Italia il primo corso online per diventare sommelier – . Si potranno degustare oltre quaranta etichette che lavorano con noi, passando dalle bollicine pugliesi, a quelle siciliane e a quelle toscane. Abbiamo avuto una bellissima risposta, tante regioni hanno aderito e siamo molto contenti di essere riusciti a radunare tante espressioni nazionali».

«Per la Canottieri Sanremo è un piacere ospitare questa manifestazione che mette ancora una volta in risalto la cura e la grande passione che i produttori italiani vitivinicoli e non solo, mettono nel loro lavoro – afferma il presidente Sergio Tommasini – . Un’occasione per degustare degli ottimi prodotti italiani e trascorrere un momento conviviale insieme ai tanti amici dell’associazione sportiva».

Il costo dell’ingresso con 3 degustazioni è di 15 euro, 20 euro con 5 degustazioni e 4 euro per ogni degustazione aggiuntiva. Gli ingressi all’evento saranno scaglionati per la normativa anti Covid, si prega pertanto di rispettare l’orario indicato sul biglietto acquistato.

Per informazioni chiamare il numero 340 6725632 o visitare la pagina Facebook Un Mare di Bollicine – Sanremo.