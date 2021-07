Sanremo, nelle rete della municipale un venditore di patacche e due ambulanti senza licenza

Sanremo. Negli ultimi giorni sono state predisposte pattuglie della polizia locale anche in abiti civili finalizzate al contrasto dell’abusivismo commerciale ed al controllo del rispetto della normativa covid. Tra i vari soggetti controllati si provvedeva a deferire all’autorità giudiziaria un cittadino senegalese, gravato da numerosi precedenti penali specifici, trovato nella centrale piazza Colombo mentre proponeva ai passanti prodotti di pelletteria riportanti marchi contraffatti.

Separatamente si elevavano sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro a carico di due cittadini del Bangladesh che effettuavano attività di vendita itinerante senza essere in possesso di licenza, sequestrando la merce posta in vendita (per un totale di svariate centinaia di pezzi circa 1800 tra articoli di pelletteria, orologi, collanine, giocattoli senza marchio di conformità pericolosi per i bambini. In modo particolare i palloncini trasparenti con le luci all’interno che sono risultati tossici per i materiali utilizzati e per la possibilità che i relativi pezzi che li compongono possano essere ingeriti dai bambini più piccoli.