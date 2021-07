Sanremo, maxi sequestro di droga: polizia scova 2,5 quintali nascosti su tir

Sanremo. Maxi sequestro di droga a Sanremo, dove gli agenti del commissariato di polizia hanno fermato un tir con 250 chilogrammi di sostanza stupefacente nascosta nel rimorchio del mezzo, all’interno di un’ intercapedine: 44 gli involucri sottovuoto per un totale di 2,5 quintali di droga. Il conducente è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti.

Seguiranno maggiori informazioni.