Sanremo. Questo pomeriggio al mercato dei fiori di Valle Armea, Asl1 ha tenuto una lezione sull’educazione alla salute ai bambini e alle bambine presenti agli Educamp del Coni. Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 6 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, formative, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

«Sono tre anni ormai – ha spiegato il primario di pediatria Riccardo Borea – che Asl1 partecipa attivamente all’organizzazione dell’Educamp. Un appuntamento importante per i nostri ragazzi e ragazze, quest’oggi dedicato agli scolari e alle scolare delle elementari, che mi ha visto partecipe assieme alla dottoressa Verna ed al suo team in questa importante attività educativa».

Due gli incontri che si sono svolti questo pomeriggio: uno dedicato alle manovre di disostruzione e l’altro dedicato all’educazione alimentare. «La nostra mission – ha evidenziato il dottor Borea – è quella di lasciare un messaggio positivo ai nostri ragazzi e ragazze che hanno bisogno di essere formati in modo corretto». A riguardo Cesare Fagnani, uno dei referenti dell’Educamp ha affermato: «Oggi questo incontro con Asl1 ci ha permesso di implementare il format Coni che è quello previsto per l’Educamp. Si spazia dalle discipline sportive – ben 14 -, alle attività educative, come quella odierna incentrata sull’alimentazione e le manovra di Heimlich». L’attività con Asl1 di Educamp proseguirà anche nelle prossime settimane.