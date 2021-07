Sanremo. Si è conclusa la fase finale, in scena sulla terra rossa del Tennis Club Sanremo di corso Matuzia, la fase finale dell’edizione 2021 della “Summer Cup under 14 femminile”. La squadra campione d’Europa della categoria è risultata la Russia che ha sconfitto in finale la Bulgaria. Terza classificata la Slovacchia.

Alla cerimonia di premiazione, celebrata oggi pomeriggio, ha preso parte anche l’assessore regionale Gianni Berrino. le altre formazioni in gara erano quelle di Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Bielorussia e Ucraina. Ogni squadra era composta da tre giocatrici ed un capitano. Ogni incontro prevede due singolari ed un doppio in un tabellone ad eliminazione diretta.

La manifestazione, iniziata venerdì scorso, era disciplinata da un protocollo Covid appositamente realizzato dall’ITF che prevedeva comunque la partecipazione del pubblico.