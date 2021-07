Sanremo, “La casa dei libri” alla rassegna “Cinema sotto le stelle”

Sanremo. Ultimo appuntamento del mese di luglio per il “Cinema sotto le stelle” di Pigna Mon Amour e CMC. Giovedì 29 luglio, alle 21.15, sul grande schermo di piazza Santa Brigida a Sanremo ecco “La casa dei libri”, film spagnolo del 2017 di Isabel Coixet.

Parla di libertà di scelte e di essere se stessi la pellicola, adattamento del romanzo del 1978 “La libreria” di Penelope Fitzgerald. Nella grigia Inghilterra del 1959, la sonnolenta cittadina balneare Hardborough viene travolta da Florence Green che, rimasta vedova, decide di sfidare la fredda apatia locale aprendo la prima libreria del paese e scuotendo i tranquilli abitanti con la migliore letteratura del momento, da “Lolita” a “Fahrenheit 451”.

“La casa dei libri” ha vinto ben tre Premi Goya 2018, come miglior film spagnolo dell’anno, migliore regia e migliore sceneggiatura adattata. Come sempre ila proiezione sarà anticipata ed arricchita dalla presentazione speciale firmata da Raimondo Bignardi, esperto di cinema e amico di Pigna Mon Amour. L‘ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è gratuito.

La normativa anti Covid-19 richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle proiezioni occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it. La sera della pellicola basterà presentarsi in piazza Santa Brigida con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone). Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle 18 del giorno stesso della proiezione. L’accesso per il pubblico sarà dalle 20.15.

La prossima proiezione, in programma il 5 agosto, sarà “Fantasia”, il grande cult di animazione firmato Walt Disney.