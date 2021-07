Sanremo, incontro con Marina Moretti al Forte Santa Tecla

Sanremo. Continuano al Forte Santa Tecla, in corso Nazario Sauro 7, gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. Il terzo appuntamento è dedicato a Sanremo e al legame con la comunità russa, una lunga frequentazione che inizia a fine Ottocento e che continua ancora oggi. Un incontro fortunato e determinante per gli sviluppi del turismo.

Marina Moretti, autrice del volume “I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento” (scritto insieme a Piero Cazzola e Michail Talalay) presenta la nuova edizione, corredata da un ricco apparato di fotografie d’epoca e ampliata nei contenuti. Il libro, in versione bilingue, offre una descrizione accurata del rapporto tra Russi, Sanremo e la Riviera di Ponente. Marina Moretti è studiosa della storia di Sanremo, con particolare riferimento alla storia della comunità Russa.

La serata sarà l’occasione per un approfondimento anche con Silvia Salvini, storica dell’arte che da anni si occupa della frequentazione internazionale di Sanremo nel periodo della Belle Époque. In quest’ambito si inseriscono le sue ricerche sul cimitero monumentale della Foce importante per gli aspetti artistici e per le testimonianze sulla comunità internazionale residente in città.

Gli incontri inizieranno alle 21, ingresso libero sino a esaurimento posti (durata 1 ora circa). E’ possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it. Dalle 20.30 speciale ingresso mostra a 2 €.

Il calendario:

Chiacchiere in mostra

Venerdì 6 agosto | ore 21

Leo Lecci

Grafica pubblicitaria per Sanremo e la Riviera: alle origini del turismo in Liguria

Venerdì 20 agosto | ore 21

Claudio Porchia

Sanremo: il turismo a tavola nei grandi alberghi

Venerdì 27 agosto | ore 21

Barbara Borsotto e Gisella Merello

Moda e turismo a Sanremo: dalla Belle Epoque alla nascita del Made in Italy.