Sanremo, inaugurazione dell’Alfano. Concerto della Sinfonica “sold-out” in poche ore

Sanremo. Si avvicina il giorno dell’inaugurazione del restaurato auditorium Franco Alfano. Una giornata attesa da quasi vent’anni e che sarà impreziosita dalla presenza dell‘Orchestra Sinfonica.

Per il primo concerto, in programma alle 21:30 dell’8 di luglio, le prenotazioni sono andate tutte esaurite nell’arco di poche ore. Il portale della Fondazione Orchestra aveva aperto il “botteghino” (ingresso gratuito ma su prenotazione online) giovedì sera: venerdì mattina i posti a sedere erano già tutti occupati.

La capienza dell’auditorium, in regime di emergenza Covid, dovrà sottostare ai limiti imposti dalle norme sul distanziamento sociale. Ergo, degli oltre 700 posti disponibili, potranno godersi il primo spettacolo in poco più della metà.

A precedere il concerto ci sarà il taglio del nastro del sindaco Alberto Biancheri. Un battesimo rinviato di qualche settimana rispetto alle previsioni per via dei lavori di pulitura delle gradite, danneggiate, inavvertitamente, dall’uso di un solvente chimico in fase di conclusione del cantiere. I giardini Marsaglia torneranno ad essere visitabili liberamente dal giorno successivo all’evento, quando la restituzione alla città del parco Alfano sarà definitivamente compiuta.