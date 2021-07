Sanremo, “In forma con gli sport”: oltre 20 bambini alla giornata dedicata al basket

Sanremo. Grande successo per il progetto “In forma con gli sport” dell’istituto comprensivo Sanremo Ponente. Nella giornata dedicata al basket oltre 20 bambini per 3 ore hanno imparato e poi messo in pratica i fondamentali della pallacanestro.

«Siamo felicemente stupiti della numerosa partecipazione e dei risultati ottenuti. Il basket è uno sport che piace molto e oggi ne abbiamo avuto la prova. Dobbiamo ringraziare la dirigenza e i docenti dell’istituto comprensivo Sanremo Ponente (Foce- Coldirodi-Ospedaletti) che nonostante mille difficoltà sono riusciti ad allestire questo importantissimo progetto che proseguirà fino al 16 luglio. Lo sport è fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e farlo in continuità rende i ragazzi più pronti ad affrontare anche il mondo che li aspetta» – dichiara Mauro Bonino, responsabile del progetto e allenatore del Sea basket Sanremo.