Sanremo. Sabato sera al Palasolaro di Sanremo si sono svolte le finali del torneo di calcio a 5 amatoriale, 2° edizione “Giocando a calcio con amici”.

I giocatori si sono affrontati per circa 15 giorni effettivi di gioco (8 partite a squadra), suddivisi in 3 settimane, intervallati dalla splendida vittoria dell’Europeo della nostra nazionale. Il torneo è stato accolto positivamente sia dagli atleti partecipanti che dal pubblico presente sugli spalti. La cerimonia delle premiazioni si è svolta la sera di sabato 17 luglio (dopo le 4 finali, dal 7-8 posto al 1-2 posto) e sono stati premiati tutti i 64 partecipanti, sia con i premi descritti in regolamento (tra cui viaggi vari, gita in barca, oggetti elettronici, buoni pizze e colazioni) che da molti premi personali.

Le 8 squadre hanno affrontato il torneo in maniera competitiva, ma mantenendo dal primo all’ultimo giorno quel senso di sportività, lealtà e fair play per cui si sono iscritti. A vincere la seconda edizione del tTorneo ed a potersi godere il premio di 8 Smartbox con viaggio di 3 giorni è stato il Team “Carrozzeria Rinnovauto” che è arrivato fino in fondo riuscendo a primeggiare sulle altre compagini, ovvero: Happy Milfs, Ristorante Bar Molo Akka, Team Soccer, AC Robespierre, Pappa e Pizza – Equipe Kante’, Sant’Antonio, Real Park Sanremo – FC San Giacomo.

Si aggiunge così all’albo d’oro dei vincitori (la prima edizione svolta nel settembre 2020 era stata vinta dall’ AC Robespierre). Per vedere i risultati delle singole partite, si prega di visitare la pagina Instagram: “Torneocalcioa5sanremo”

Durante la serata, sono stati molti i premi personali, a cui è stata consegnata una medaglia, ricevuti dagli atleti partecipanti:

Miglior Giocatore: Max Pica (Ristorante Bar Molo Akka)

Miglior Portiere: Christian Moraglia (Carrozzeria Rinnovauto)

Miglior Giocatore (scelto dal voto delle altre squadre): Matteo Verrando (Ristorante Bar Molo Akka)

Capocannoniere (37 gol): Fabio Denaro (AC Robespierre)

Più Giovane (classe Dicembre 2003): Alessandro Prette (Pappa e Pizza – Equipe Kantè)

Più Vecchio (classe 1975): Adriano Romeo (Carrozzeria Rinnovauto)

TOP 8 giocatori del torneo: Stefano Balbo, Matteo Rossi, Aleksiei Loffredo (Happy Milfs), Jacopo Pisano, Andrea Pastor (AC Robespierre), Enrico Ladogana, Dorjan Sina (Carrozzeria Rinnovauto), Walid Jahd-Allah (Pappa e Pizza – Equipe Kantè)

Premio Fair Play: Francesco Ciccone (Sant’Antonio)

Premio Organizzazione: Fabio Esposito (Team Soccer) + Carrozzeria Rinnovauto

Premio lealtà, coraggio, sportività, leadership: Ismail Amrassal (Carrozzeria Rinnovauto)

Premio “Uomo Squadra”: Andrea Boeri (Team Soccer) – Luciano Bifolchetto (Ristorante Bar Molo Akka)

Migliori Allenatori: Matteo Esposito (Sant’Antonio) e Francesco Zimbardi (Ristorante Bar Molo Akka).

L’organizzatore si ritiene più che soddisfatto dello svolgimento di tutta la competizione e ci tiene a ringraziare tutte le persone che gli hanno dato una mano, tra cui tutti i 64 atleti che si sono comportati in maniera impeccabile, i 4 arbitri, il custode del campo Enrico Vella, i vari sponsor ed infine la redazione di Riviera24 che ha aiutato a pubblicizzare l’evento.

«Quasi certamente il prossimo anno si terrà una terza edizione del torneo, ma visto il risultato ottenuto durante questo evento, non è detto che si debba aspettare per forza fino a giugno/luglio 2022; magari se riuscissimo ad ottenere delle accoglienze positive, si potrebbe anche effettuare una competizione leggermente differente (con nome e magari regole diverse) anche a novembre/dicembre, così da arrivare a 2 competizioni attive l’anno. Potrebbe essere un’utopia, ancora è presto per decidere, ma non si sa mai!» – dicono gli organizzatori.