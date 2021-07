Sanremo, il consiglio comunale ricorda Gaetano “Stukas” Rodolfi. Sognava un aereoporto a Capo Verde

Sanremo. Il consiglio comunale matuziano ricorda la figura del cavalier Gaetano Rodolfi, centenario, deceduto pochi giorni fa.

Marconista durante la seconda guerra mondiale, detto “Stukas” per la sua passione per l’aviazione, è il primo sostenitore del progetto per un aeereoporto turistico in zona Capo Verde.

Era stato consigliere comunale, nelle fila del PDL, durante la prima amministrazione Bottini, nel mandato 1985 – 2005. A lui, l’assise odierna, ha dedicato un minuto di silenzio ed il ricordo dei consiglieri Umberto Bellini e Luca Lombardi.