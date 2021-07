Sanremo. Magnifica impresa del saltatore in alto dell’As Foce, Gabriele Avagnina, ai campionati italiani allievi di Rieti. Il giovane atleta sedicenne, primo anno di categoria, ha superato l’asticella posta a m. 1,96 al primo tentativo, fallendo d’un soffio la misura di 1,99. Suo il terzo posto finale sul prestigioso podio e suo il primato personale che lo avvia verso i fatidici 2m. soglia di prestigio.

Già in evidenza nelle categorie minori, aveva chiuso il 2020 a quota 1,85 misura di tutto rispetto per un cadetto, in una stagione travagliata come il 2021 si è migliorato di 11 centimetri, una enormità, lavorando senza mai esagerare.

Foto 2 di 2



A Rieti ha cominciato a saltare alle 9,30, un orario inusuale, che ha messo in difficoltà molti concorrenti: in settimana aveva accusato dolorini ad una caviglia, al polpaccio destro e una certa stanchezza. In pedana, a Rieti, ha ritrovato una carica agonistica e stilistica senza precedenti. Ora deve solo aspettare: «i due metri sono alla sua portata e per la nostra atletica è un grande successo. Il giovane è seguito dalla presidente della società Kelly Ternelli più che una tecnica, una studiosa oculata, una preparatrice con un pizzico di psicologia che non guasta. Complimenti!» – fa sapere l’As Foce.