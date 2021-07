Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco, verso le 12, per un principio di incendio in un appartamento di corso Inglesi. La casa si trova al primo piano di una palazzina e le fiamme sarebbero scaturite dalla cucina, per cause da accertare.

L’inquilina, un’anziana, è riuscita subito a mettersi in salvo. Il 118 ha comunque, a scopo precauzionale, allertat5o un’ambulanza della Croce Rossa. Preenti sul posto anche polizia e carabinieri. Sembra che il rogo non abbia provocato grossi danni.