Casa Serena passa al privato, Biancheri: «Lieti dell’aggiudicazione»

Sanremo. E’ stata quella della My Home Srl (collegata alla Moma Srl di Vercelli) l’unica offerta pervenuta in Comune per l’acquisto di Casa Serena. La busta chiusa, giunta ieri a Palazzo Bellevue anonima, è stata aperta questa mattina dagli Uffici che ora dovranno verificare la regolarità dei documenti e la compatibilità della proposta al bando di gara, prima di procedere alla stipula del contratto.

Un bando, il terzo per la cessione di immobile e Rsa di Casa Serena, che era stato rilanciato dall’amministrazione Biancheri proprio in seguito all’istanza presentata dalla Moma Srl, società legata al gruppo EuroAssistance Società Cooperativa di via Oldani 4 a Vercelli. Stando a quanto appreso, l’offerta pervenuta ricalca i termini della prima proposta protocollata in Comune.

Il prezzo di vendita è fissato a 9,8 milioni di euro, da pagarsi in 10 anni con la formula del “rent to buy”: ovvero il pagamento di un canone e poi di un importo a saldo. Nel dettaglio, il 60% del totale dovuto verrà versato nelle casse pubbliche in rate semestrali di 295 mila euro e il restante 40% in un’unica soluzione al termine del decennio. Al Comune rimarrebbero 15 posti letto accreditati, 7 per autosufficienti e 5 per non autosufficienti. Nelle more del bando pubblicato c’era anche la clausola di salvaguardia del posto di lavoro, per almeno 10 anni, destinata a tutelare i dipendenti comunali in servizio presso Casa Serena.

«Siamo lieti dell’aggiudicazione dell’immobile – commenta il sindaco Alberto Biancheri – perché abbiamo a cuore in modo particolare gli ospiti della struttura e riteniamo che il privato possa garantire livelli qualitativi più alti, dal momento che la gestione della casa di riposo è complessa da sostenere per la parte pubblica. Per quanto riguarda i dipendenti comunali ancora rimasti, che saranno riassunti dalla ditta, ovviamente sono previste clausole di salvaguardia».

Il complesso immobiliare di Casa Serena e la relativa attività erano stati inseriti nel piano di alienazioni già nel 2019. Ad agosto 2020, a seguito di manifestazione di interesse a cui si erano candidati 10 operatori economici, si era aperta una prima procedura pubblica di alienazione, andata deserta (valore a base di gara 10.840.000,00 euro); successivamente è stata esperita una seconda procedura pubblica di alienazione secondo il nuovo valore di perizia del complesso immobiliare e con la conferma del prezzo stimato dell’azienda, per un valore complessivo posto a base d’asta pari a € 9.560.000,00. Anche tale procedura è andata deserta. La proposta irrevocabile d’acquisto della società “Moma S.r.l.” è stata avanzata con lo strumento contrattuale del rent to buy, alle seguenti condizioni economiche: prezzo di acquisto pari a € 9.846.800,00, e quindi superiore di 286.800,00 rispetto al valore della seconda gara andata deserta. Tale proposta è stata valutata come fattibile e di pubblico interesse dal Consiglio

comunale del 12 maggio 2021, che ha anche stabilito che la proposta stessa fosse posta a base della procedura da esperirsi per la selezione dell’operatore con cui sottoscrivere il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto di “Casa Serena” e con relative attività, con riconoscimento al proponente del diritto di prelazione nell’ambito della gara stessa. Successivamente, la proposta è stata collocata a base di una procedura pubblica volta a sollecitare ulteriormente la competizione tra operatori economici interessati.