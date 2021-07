Sanremo. Si è tenuta questo pomeriggio all’Impekabile di Bussana, nei pressi della pista ciclabile, la consegne alle spiagge della Città dei Fiori della “Bandiera Blu” 2021, per mano dell’assessore all’Ambiente Lucia Artusi. Ad essere premiati più di 40 stabilimenti, molti dei quali presenti per l’occasione.

«Il mare di Sanremo è sempre più blu e si vede. Non è stato semplice ottenere questo riconoscimento, ricevuto negli ultimi tre anni grazie all’impegno del Comune e gli investimenti fatti nell’ultimo periodo per migliorare la balneabilità e favorire la pulizia delle spiagge». Presente per il momento della consegna anche il consigliere comunale Marco Viale e il presidente e amministratore delegato di Amaie Energia Andrea Gorlero: la società pubblica partecipata ha preso in gestione gli ex Magama di Bussana nelle scorse settimane.

Di seguito le foto e l’elenco delle spiagge premiate.