Sanremo, «Buche e brecce in via Padre Semeria creano pericolo»: la segnalazione

Sanremo. Un lettore ha scritto una lettera al sindaco di Sanremo per rendere nota la condizione di via Padre Semeria, caratterizzata da buche, brecce e dossi pericolosi.

«Ill.mo Signor Sindaco buongiorno,

Io amo la mia città e sono convinto valga la stessa cosa per Lei.

La condizione di via Padre Semeria è ben nota a tutti da anni, ma ora la situazione è gravissima e mette a rischio l’incolumità delle persone. La moltitudine di buche, brecce e dossi alti fino a 30cm, provocati dalle radici dei pini e mai eliminati anche dove gli stessi sono stati sradicati, creano pericolo per biciclette, motoveicoli e vetture, che oltretutto sfrecciano a velocità elevata (servirebbero altri dissuasori della velocità, come quello costruito nella parte iniziale della via). Da ultimo, ma non meno importante, è la via d’ingresso alla città e purtroppo rappresenta un brutto biglietto da visita. Certo di un Suo concreto interessamento, Le invio i migliori saluti» – scrive Fabrizio Sartore.