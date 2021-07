Sanremo, Berrino: «Felice per i 15 milioni di euro destinati alla Pigna»

Sanremo. «Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione come cittadino di Sanremo e come assessore regionale per l’approvazione, da parte del Ministero per l’Innovazione e le Mobilità Sostenibili (MIMS), del progetto di riqualificazione e rilancio del quartiere La Pigna, anima storica della città. Grazie all’impegno e al grande lavoro di squadra di Regione Liguria, del presidente Toti e dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, Sanremo riceverà 15 milioni di euro per avviare un grande progetto per il nostro territorio», dichiara l’assessore regionale Gianni Berrino.

«E’ una notizia straordinaria che tra i tre progetti liguri premiati oltre a quello di Genova (Begato) e Sarzana (recupero del borgo e del litorale di Marinella) ci sia il recupero della Pigna. Questo permetterà di attuare un investimento preciso e mirato per dare slancio al centro storico della nostra città», conclude Berrino.