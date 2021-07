Sanremo. Ignoti hanno rotto la porta del tabernacolo dell’altare del Sacro Cuore di Gesù all’interno della chiesa di San Sebastiano a Coldirodi. E’ successo nel pomeriggio.

Non è chiaro il movente del gesto: potrebbe trattarsi di un atto vandalico così come di un tentativo di furto non andato a buon fine, visto che il piccolo tabernacolo, così come tutti quelli posti sugli altari laterali delle chiese, non conteneva nulla. Nessun elemento, almeno per il momento, fa ipotizzare l’atto sacrilego: il tabernacolo profanato non conteneva infatti il Santissimo Sacramento.

Stando a quanto si apprende, dalla chiesa della frazione di Sanremo non è stato rubato nulla.