Sanremo. Sconti Tari a tutte le attività commerciali danneggiate dall’emergenza coronavirus, in arrivo sgravi fino al 48%. E’ un mini tesoretto del valore totale di 1,7 milioni di euro quello che l’amministrazione Biancheri sta per impegnare (il via libera definitivo venerdì in consiglio comunale), per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa dei passati lockdown.

Gli sconti, suddivisi in tre scaglioni per tipologia di attività, vanno dal 48% al 3,5%, e saranno applcati sull’importo dovuto per l’anno in corso, il 2021. Un contributo straordinario, che viene finanziato con i ristori provenienti dallo Stato centrale. Nel dettaglio, potranno avvantaggiarsi della riduzione massima prevista: le scuole, associazioni, palestre ed istituzioni, i cinema e i teatri, le aree espositive, gli alberghi, i campeggi e gli agriturismo, gli estetisti, gli odontotecnici, le agenzie, il casinò municipale, le sale giochi, le discoteche, i depositi e uffici commerciali, gli artigiani, le industrie, i commercianti di fiori al dettaglio, bar e ristoranti (compresi i locali adibiti a depositi accessori alle attività) e i dehor dei pubblici esercizi.

Sgravio del 30% per gli uffici, gli studi professionali, i commercianti di beni durevoli, le edicole, gli autolavaggi, le lavanderie, le macellerie e pollerie, le pasticcerie e i gelatai, le gastronomie, i rivenditori di frutta e verdura e le pescherie.

Il 15% sarà applicato a: depositi, autorimesse, aree scoperte parcheggi a pagamento, porti privati, stabilimenti balneari, spiagge e arenili, le attività ricomprese nello specchio acqueo del porto, collegi e convitti, conventi, laboratori di analisi, tabaccherie, depositi commerciali e alimentari (cat. F.1).

Il 3,5% di sconto anche a stazioni di carburanti, caserme, ospedali e le cliniche, carceri, le banche, le farmacie, depositi di supermercati alimentari e loro depositi. Infine, Bed & Breakfast, affittacamere e case vacanze, vengono equiparati a hotel e alberghi, ricevendo la riduzione massima del 48%.

Ai fondi statali impegnati sulla rimodulazione della Tari per l’anno 2021, si aggiungono i 370 mila euro di aiuti deliberati ieri dalla giunta comunale per bonus affitti, bollette. Ancora da determinare la destinazione dei 300 mila euro che sono stati messi da parte su volontà del sindaco Biancheri e che saranno spesi per iniziative sul fronte turistico da concertare con le associazioni di categorie. Secondo le prime indiscrezioni, il “tesoretto” potrebbe tornare utile per riportare ad ottobre la tappa del campionato europeo di rally nella Città dei Fiori.

(Nella foto, un posto di controllo dei carabinieri durante il lockdown di marzo)