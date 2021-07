Sanremo, approvato il progetto esecutivo del Palasport. A settembre i lavori

Sanremo. Approvato il progetto esecutivo del Palasport, la posa della prima pietra si avvicina. E’ arrivato nella giornata di mercoledì l’ok della giunta Biancheri al projetc di Pian di Poma che segna uno degli ultimi step prima dell’affidamento dei lavori. Dopo la gara d’appalto, vinta nei mesi dai soggetti promotori del progetto di finanza ad iniziativa privata, da realizzare in leasing (il Comune pagherà a rate, a lavori ultimati), ora non rimane che nominare il coordinatore della sicurezza. Una figura tecnica che verrà scelta tramite bando pubblico.

La posa della prima pietra si conferma agli inizi di settembre come da cronoprogramma, quando dovrebbe essere aperto, contestualmente, il cantiere del Green Park. L’area camper – progetto interamente privato, promosso dal gruppo proprietario del Camping dei Fiori e dell’ex Tiro a volo – aveva ricevuto parere favorevole dalle varie conferenze dei servizi ed era stato adeguato più volte alle richieste dei funzionari comunali. Le prescrizioni fatte dagli Uffici e accolte dai promotori, dovranno ritornare in giunta per una nuova approvazione. Anche per il progetto del Green Park di Pian di Poma era già stata espletata la gara d’appalto a cui aveva partecipato unicamente il proponente.

Con questi due investimenti, uno pubblico e l’altro interamente privato, su Pian di Poma orbitano opere di interesse pubblico nell’ordine dei 20 milioni di euro. La zona diventerà off-limits per tutto l’arco di durata dei lavori.