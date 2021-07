Sanremo, alla guida con il cellulare senza Rca e tasso alcol 5 volte il limite

Sanremo. La polizia stradale di Imperia ha denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza un conducente che risultava avere un tasso alcolemico superiore a 5 volte i limiti previsti dalla legge.

Nella serata di ieri, martedì 20 luglio, una pattuglia del distaccamento della polstrada di Ventimiglia, impegnata nell’attività di vigilanza lungo la SS 1 “Aurelia”, nell’ambito di una rafforzata presenza di pattuglie sul territorio, in vista dell’aumento di vacanzieri sul litorale imperiese, ha sottoposto a controllo un conducente che transitava, con il proprio autoveicolo, in territorio sanremese, intento a fare uso durante la guida del telefono cellulare.

Una volta fermato, lo stesso mostrava segnali inequivocabili di ebbrezza e, per tale motivo, veniva sottoposto ad etilometro, che dava esito positivo. A seguito degli accertamenti emergeva che l’uomo avesse un tasso alcolemico pari a 2.58 g/l, cinque volte superiore ai limiti di legge consentiti, e che il veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa RCA. Tali condotte imprudenti hanno comportato per il conducente una denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e un totale di punti decurtati pari a 17.