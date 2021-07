Sanremo, al via il 1° Memorial Angelo Moroni

Sanremo. Tutto pronto per l’edizione zero del Memorial Angelo Moroni. Ad un anno dalla scomparsa di Angelo Moroni, l’Asd Virtus Sanremo Calcio2011 ha scelto un torneo estivo rivolto ai ragazzi under 13 (2008/09/10) con la formula del calcio a 7 in notturno.

«Sono arrivate tantissime adesioni, ma per la prima edizione abbiamo preferito accettare soltanto 10 squadre. Ringraziamo i molti allenatori della provincia di Imperia che hanno voluto esserci per onorare nostro padre» – dichiara la famiglia Moroni.

Saranno tre giorni di sfide (venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio) duranti i quali oltre 120 ragazzi, sul campo R. Grammatica in sintetico, gestito dall’asd Virtus Sanremo, si sfideranno per vincere.

Oltre ai premi individuali e per le prime quattro classificate verrà offerta una cena alla squadra che vincerà, grazie al ristorante Controcorrente e Nettuno beach, una novità per il panorama calcistico della provincia.

Il tutto in piena sicurezza secondo le disposizioni anti Covid-19. La prima partita sarà alle 20. L’ingresso è libero.

Il programma: