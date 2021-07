Sanremo. Fino a domani il circolo “Gli Ulivi” della Città dei fiori ospita la tappa più importante dell’ LNF Championship, Campionato italiano di footGolf , una sorta di golf giocato con i piedi e con il pallone da calcio che deve essere mandato in buca.

Protagonisti sono tanti ex calciatori di serie A, tra gli altri Vincent Candela, Gigi Di Biagio, Diego Fuser, Cristian Zaccardo, Sergio Pellissier, Luca Antonini, Sebastian Frey, Pietro Vierchowod e Michele Marcolini.

di 12 Galleria fotografica Sanremo, le vecchie glorie della Serie A si sfidano a Footgolf









Foto 4 di 4







«Una iniziativa molto importante che ha portato in città tantissima gente. Oggi possono godere del Circolo anche tanti giocatori di serie A. E’ una giornata bellissima, grazie a tutti per gli sponsor che ci hanno sostenuto», dice Simone Ricci, manager sanremese, organizzatore, direttore organizzativo di IFDA, International Football Development Association, ente organizzatore del torneo insieme a LNF.

«Complimenti agli organizzatori -dichiara l’assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino – una grande emozione per me che sono appassionato vedere tanti ex giocatori di serie A calpestare l’erba non dei campi di calcio ma del campo da golf del Circolo degli Ulivi».

«Siamo molto contenti, 250 iscritti, più tutto l’indotto, che girano per Sanremo che dormono nei nostri alberghi. Stelle del calcio ancora in forma che hanno potuto apprezzare la bellezza dell’impianto tra collina e mare. Tutto molto divertente», sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea.

Presente anche l’amministratore delegato di Airone Seafood Sergio Tommasini.