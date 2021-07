Sanremo, “20 anni dalla scuola Diaz Genova”: spot di testimonianze sul G8

Sanremo. Nella ricorrenza dei fatti di Genova durante il G8 del 2001, le Sardine Ponentine, con la collaborazione della sezione Anpi di Sanremo, il 21 luglio, dalle 21 alle 22, in piazza Cassini a Sanremo propongono la proiezione di “20 anni dalla scuola Diaz Genova”, uno spot di testimonianze di chi c’era e di riflessioni di chi era troppo giovane all’epoca per esserci.

Per non dimenticare i fatti di Genova, la «più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale», per ricordare che le leggi per proteggere i diritti inviolabili della persona sono in pericolo tutti i giorni e proteggerle è un dovere e un diritto di ogni cittadino. La proiezione avverrà in loop, continuativamente dalle 21 alle 22, per evitare assembramenti in ottemperanza alle disposizioni sanitarie.

(Foto da Wikipedia)