Sanremese Calcio, arrivano Mattia Foti e Filippo Addiego

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2021-22 di Mattia Foti, attaccante classe 2003, e di Filippo Addiego, difensore classe 2002.

La nuova società del presidente Masu crede molto nei giovani ed anche per questo ha deciso di puntare, per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Andreoletti, su due prospetti molto interessanti che si sono già messi in luce sui campi della nostra provincia.

Mattia Foti, nato il 5 maggio 2003, è un trequartista rapido e tecnico che all’occorrenza può giocare anche da mezza punta o da esterno; ha un gran sinistro e un buon feeling con la porta avversaria. È stato più volte convocato in rappresentativa Liguria e Nazionale Under 18.

Filippo Addiego, nato il 24 febbraio 2002, è invece un terzino sinistro di buon fisico e grande temperamento, che arriva a Sanremo in prestito dal Ventimiglia.

Foti e Addiego saranno aggregati alla prima squadra e partiranno con i compagni per il ritiro di Cantalupa dove avranno modo di lavorare intensamente agli ordini dello staff matuziano.