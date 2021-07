San Lorenzo al Mare. Al via il primo appuntamento della 18a rassegna L’Albero in Prosa organizzata dal Teatro dell’Albero con il sostegno del comune di San Lorenzo al Mare.

La rassegna, solitamente programmata in Primavera nella Sala Beckett, viene trasferita per la prima volta d’estate in una suggestiva location all’aperto appositamente predisposta nel piccolo porto comunale di San Lorenzo al Mare, dove si trova il Circolo Nautico I Delfini. Regole Anticovid garantite: dal distanziamento, alla registrazione dei singoli spettatori. I biglietti sono acquistabili sul sito on line www.ilteatrodellalbero.it al prezzo di € 13. Info 347 7302028.

Foto 2 di 2



Si parte con lo spettacolo della compagnia di casa “Good Morning Blues” che vede la partecipazione di Davide Ravasio, eclettico musicista che suonerà il suo sax dal vivo interagendo con gli stessi attori come fosse uno di loro. E’ uno spettacolo che si snoda tra poesia e musica fuse in un dialogo intenso e coinvolgente fatto di rimandi e di variazioni proprio come nella migliore tradizione jazz. Parole e versi dei neri d’America; la voce a volte disperata del profondo sud che è all’origine del blues evocata dal suono rauco di un sax. Un concetto matematico afferma che le rette parallele si incontrano all’infinito e cioè nel punto infinito, non fatto di materia. Il punto infinito dev’essere qualcosa che assomiglia a questo: musica che diventa verso e verso che diventa musica. Due rette che apparentemente sono parallele, che hanno trovato il loro infinito. Due mondi che trovano la via attraverso la parola e il suono, unico canale che permane, predispone e ci lascia andare.

Nello spettacolo si esibiscono anche Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Aiuto regia Daniela Di Gregorio. Costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi.