San Bartolomeo al Mare, guasto alla cabina di sollevamento nell’area camper. Il sindaco: «Usare meno acqua possibile»

San Bartolomeo al Mare. «Rivieracqua segnala un guasto Enel alla cabina di sollevamento nell’area camper» – annuncia il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso.

«L’intervento di ripristino è già in corso e potrebbe durare 4-5 ore. Le vasche in quota dovrebbero in parte mitigare la mancanza d’acqua. Onde evitare che si svuotino completamente, raccomando di usare meno acqua possibile» – conclude il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso.