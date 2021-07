San Bartolomeo al Mare, Consiglio comunale: Tari e contributo statale tra i punti all’ordine del giorno

San Bartolomeo al Mare. Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 21 di venerdì 30 luglio.

All’ordine del giorno la validazione del piano economico finanziario e l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; il riconoscimento di legittimità e il provvedimento di ripiano di debiti fuori bilancio per l’importo di euro 23.245,49; la comunicazione del Sindaco relativa al contributo statale 2021 per gli investimenti destinati all’efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile.

L’ordine del giorno del Consiglio Comunale.