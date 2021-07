San Bartolomeo al Mare, Chiappa e Pairola sempre senz’acqua

San Bartolomeo al Mare. «Dopo la riattivazione degli impianti di ieri sera da parte di Rivieracqua, la situazione sembra essere risolta a Poiolo, ma non ancora a Chiappa e Pairola, dove le vasche in quota non si sono ancora riempite e dove ci sono molte utenze che non ricevono ancora acqua».

Lo scrive in una nota inviata alla redazione il Comune di San Bartolomeo.

«In questo momento Rivieracqua sta facendo manovre per alimentare le vasche in modo alternativo. Aggiornamenti appena disponibili. Ringrazio sin d’ora le persone che hanno passato la notte a cercare di risolvere l’emergenza», dice il sindaco Valerio Urso.