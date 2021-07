Salvato da agente della polizia locale a Bordighera, grave Pietro Raneri

Bordighera. E’ in gravi condizioni Pietro Raneri, 77 anni, l’uomo colto da malore mentre camminava sul marciapiede in centro a Bordighera. Se è ancora vivo è solo grazie all’intervento di una pattuglia della polizia locale cittadina che lo ha visto barcollare e poi crollare a terra, ed è subito intervenuta.

«Passavamo in pattuglia quando abbiamo visto un uomo in difficoltà sul marciapiede. Subito non si capiva bene, perché avevamo la visuale coperta dalle auto ferme al semaforo. Non sapevamo, infatti, se fosse stato investito o altro. Così ci siamo fermati per verificare». A raccontarlo è Marcello Carrer, 49 anni: il sovrintendente della polizia locale di Bordighera che, intorno alle 9,10 di stamani, assieme a due turisti, operatori sanitari, ha contribuito a salvare la vita a Raneri, storico rappresentante del mondo associativo locale, colto da attacco cardiaco per strada all’angolo tra via Vittorio Emanuele II e corso Italia, nel centro cittadino.

«Siamo scesi dall’auto di servizio – aggiunge Carrer – E prima di toccare l’uomo, mi sono voluto accertare che non fosse traumatizzato. Ho però notato che non respirava e non aveva battito. Nel frattempo è passato un turista che si è qualificato come operatore sanitario (un fisioterapista di fuori provincia, che dai mesi lavora in rianimazione ndr). A quel punto ho subito allertato il 112, che mi ha passato il 118, facendo presente di essere in possesso della formazione basilare per la rianimazione cardio polmonare, avendo effettuato un corso».

Sul posto è poi arrivato un turista svizzero, un medico rianimatori, che ha chiesto se ci fosse un defibrillatore nella vicinanze. «Così ho subito chiesto al collega di prendere quello in stazione», ha spiegato il sovrintendente, che nel frattempo aveva iniziato con il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

Raneri è stato portato poi in ospedale in codice rosso di massima gravità. Il suo cuore, però, aveva ripreso a battere.