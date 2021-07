Saint Raphael. Vasta spiaggia di finissima sabbia, mare dalle acque cristalline, palme a pochi passi dalla riva e una leggera brezza capace di rinfrescare anche le giornate estive più afose. È stato inaugurato mercoledì 30 giugno il BambusaPlage, nuovo locale situato a Fréjus-Saint Raphael su una delle più belle spiagge della Costa Azzurra, tra l’elegante Cannes e la mondana Saint Tropez.

Questa bellissima spiaggia privata è il luogo ideale per chi è alla ricerca di una meta paradisiaca a poco più di un’ora di auto dall’Italia, dove potersi rilassare su uno dei 120 lettini disponibili e godere dell’incantevole area dedicata al mondo beauty e del benessere.

Un luogo unico, immerso in un parco naturale protetto, che farà da sfondo ai tuoi momenti di divertimento tra giri in jet-ski, parasailing, banana boat, oltre a pranzi e cene serviti nel dehor coperto, a base di saporite pietanze cucinate dal ristorante, come pesce e carne alla griglia, cocktail speciali e sfiziosi snack. Non solo svago diurno, infatti, al calar del sole, il BambusaPlage si si accende con i dj-set per farti vivere momenti indimenticabili, dall’ora dell’aperitivo e fino a tarda notte, conditi da ottima musica e un’elegante atmosfera.

BambusaPlage è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24 e offre alla propria clientela un parcheggio privato e sorvegliato da 150 posti auto. Per informazioni chiamare il numero 06 50 09 40 50, visitare la pagina Facebook, Instagram o scrivere alla mail accueil@bambusabeach.com.