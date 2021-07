Sabato 24 luglio open day alla Matuziana Calcio

Sanremo. Sabato 24 luglio dalle 18 alle 20 open day alla Matuziana Calcio.

La società sportiva, in strada Borgo Tinasso a Sanremo, organizza un pomeriggio di sport aperto a tutti i bambini e a tutte le bambine dai 5 anni in su che vogliano avvicinarsi al mondo del calcio. L’ingresso è libero e gratuito. I genitori interessati potranno conoscere lo staff e ricevere tutte le informazioni per le iscrizioni alla stagione 2021-2022.

«Venite al nostro open day con la voglia ed il desiderio di giocare. Il nostro è un calcio educativo e sociale dove bambini e bambine potranno sempre divertirsi. Se i vostri bambini e bambine vorrebbero giocare senza sentire la competitività ma solo gioia la Matuziana Calcio vi accoglierà a braccia aperte. La nostra società ha come interesse solo ed esclusivamente il sorriso dei bambini» – fa sapere la società.