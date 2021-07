Sabato 17 luglio prende il via il 1° Meeting Internazionale Monegasco delle storiche Fiat 500

Monaco. Il Fiat 500 Monte-Carlo Club organizza il 1° Meeting Internazionale Monegasco delle storiche fiat 500 sul porto di Monaco. L’evento, con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana del Principato e in collaborazione con il Comune di Monaco, si svolgerà nell’intera giornata di sabato 17 luglio e riunirà equipaggi internazionali provenienti da tutto il mondo. Oltre all’esposizione delle vetture dei piloti, sarà possibile ammirare alcuni dei modelli più rari prodotti dalla casa torinese e partecipare alle varie attività ludiche sul porto.

Dopo anni di silenzio, i motori della storica 500 finalmente ruggiscono insieme nel Principato di Monaco, questo è il primo raduno internazionale organizzato dal Fiat 500 Monte-Carlo Club. Per l’occasione, il Club Monegasco propone a tutti gli appassionati della mitica piccola italiana una giornata dedicata alla “Dolce Vita”. In collaborazione con il Comune di Monaco e con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana del Principato di Monaco, la giornata di sabato 17 luglio vuole essere un momento di convivialità per tutti gli appassionati.

«Possessore io stesso di una Fiat 500 del 1969, sono molto felice di vedere questa mitica macchinina, inseparabile dai nostri anni giovanili, suscitare ancora tanto entusiasmo e sono molto orgoglioso che ci sia un evento specialmente a lei dedicato nella meravigliosa cornice del porto di Monaco» – dice Georges Marsan, sindaco di Monaco.

La Fiat 500, prodotta dal 1947 al 1975, ha segnato la storia dell’automobile, e non solo. Molte aziende monegasche hanno risposto all’iniziativa. M2E Monaco e-economy, Saladwich, Protech per citarne alcuni, oltre alle aziende italiane Rizza classic s a Roma, Mondo for You a Milano e French 500 Passion. L’evento si svolgerà sul porto di Monaco sabato 17 luglio dalle 10 alle 19.30.