Genova. Ultime battute per le attività facoltative, ed in questa occasione la Liguria ha messo in moto il rugby femminile con la partecipazione al II Memorial Stefano Lucarini, in programma allo stadio Nelson Mandela di Ancona ed organizzato egregiamente dal locale club. Per la regione Liguria due erano le squadre iscritte e, sia Vallecrosia Salesiani, che Cffs Vespe Cogoleto, hanno fondamentalmente ben figurato con avversari in ogni modo di buon livello tecnico. All’evento hanno preso parte infatti le ragazze della Benetton Treviso, del Colorno, Livorno, Ivrea, del Montegranaro, del Perugia e dell’Unione Anconitana.

Nonostante il torneo, che si è sviluppato sulla giornata di sabato e di domenica mattina, non contemplasse risultati ufficiali né classifiche, l’esperienza per queste ragazze non poteva che risultare molto costruttiva per il loro futuro sportivo. Un’esperienza senza dubbio da non perdere.

Under 18: Martina Barbieri e Emily Bossi, Martina Alìa, Giorgia Andreani, Valeria Andreani, Giorgia Attolini, Benedetta Citino, Alessia Fanciullacci, Agnese Gargioni, Letizia Guastavino. Staff: Simona Bianchini, Luca Tabor, Andrea Drudi, Libio Rocca.

Under 16: Virginia Geloso, Siria Anfosso, Carlotta Gjata, Altea Canu, Elisa Mondino, Giorgia Allegro, Margherita Bolzan, Giulia Cesaro, Martina Barabino, Viola Bernuzzi, Michela Innocenti.

Under 14: Camilla Drudi e Cecilia Limon. Staff: William Campi, Lorenzo Punturiero, Alessandro Limon, Giuliana Boido, Paolo Barabino.