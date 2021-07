Rocchetta Nervina, restano bloccati nel rio Barbaira mentre praticano canyoning: tre giovani recuperati dai vigili del fuoco

Rocchetta Nervina. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme ai colleghi del nucleo Saf di Imperia, a due squadre del Soccorso Alpino insieme a forristi e alpini, hanno recuperato tre giovani escursionisti francesi, rimasti bloccati nel rio Barbaira mentre praticavano canyoning.

I tre sono in buone condizioni ma, da soli, non riuscivano più a risalire il corso d’acqua. Questo il motivo per cui si sono attivati i vigili del fuoco.