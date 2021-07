Rocchetta Nervina, marito e moglie non tornano da escursione: ricerche in atto

Rocchetta Nervina. Una coppia di tedeschi, marito e moglie entrambi settantenni, sono stati dati per dispersi in serata. I due coniugi si erano allontanati per una escursione sulle alture di Rocchetta Nervina: ma dalla gita sulle alture della Val Nervia non sono più tornati.

A cercarli ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme ai colleghi del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf).

Stando a quanto si apprende, a lanciare l’allarme, avvisando telefonicamente l’amica che li ospitava a Rocchetta, sarebbe stata la donna, che ha chiamato l’ospite dichiarando di essersi persa insieme al marito. Ma quando i vigili del fuoco hanno provato a richiamare i due coniugi, il telefono è risultato sempre staccato, forse senza campo.

Proseguono inoltre, per la terza sera consecutiva, le ricerche del trentottenne romeno dato per disperso lunedì scorso, quando si è allontanato dall’abitazione della sorella, a Dolceacqua, per raggiungere la propria abitazione in località Brunetti, a Camporosso, dove però non è mai arrivato.