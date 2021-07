Rocchetta Nervina, cade dal sentiero dei Laghetti: ferito 60enne

Rocchetta Nervina. Un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito in modo non grave cadendo mentre percorreva il sentiero per i “Laghetti” a Rocchetta Nervina. E’ stato soccorso e recuperato dagli uomini del Socalp e da un equipaggio della Croce Azzurra Val Nervia, che lo ha accompagnato in ospedale a Sanremo per gli accertamenti del caso.

E’ il secondo intervento in giornata a Rocchetta Nervina, dopo quello dell’elisoccorso Grifo che ha recuperato un uomo rimasto ferito mentre praticava canyioning.

I numerosi interventi, spesso dovuti al mancato rispetto delle regole da parte dei fruitori dell’area, hanno fatto ipotizzare al sindaco Claudio Basso di addebitare gli interventi di soccorso a chi resta ferito a causa di comportamenti errati.