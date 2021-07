Rocchetta Nervina. Torna in attività l’Ostello Alpi Liguri, una struttura ricettiva recentemente ristrutturata che riapre grazie ad una nuova gestione. L’ostello, situato nel suggestivo borgo di Rocchetta Nervina in Val Nervia nel cuore del Parco naturale delle Alpi Liguri, offre pernottamento in camerate, di diverse dimensioni, per permettere ai propri ospiti di vivere una vacanza unica nel suo genere e a prezzi accessibili.

Dall’ostello sarà possibile raggiungere i principali sentieri escursionistici delle alpi liguri con vista mozzafiato sul mare, rinfrescarsi ai rinomati laghetti, praticare nuovi sport outdoor come il canyoning, visitare alcuni dei paesi più caratteristici del Ponente ligure, degustare prodotti tipici e rivivere antiche tradizioni.

L’ostello dispone di diversi servizi tra cui un giardino privato con barbecue e l’utilizzo della cucina in un contesto ampio e moderno.