Riva Ligure, Bruno Gambarotta ospite di “Sale In Zucca”

Riva Ligure. Dopo il grande successo della prima serata con la “Notte dell’umorismo”, che ha divertito il numeroso pubblico, la rassegna prosegue con l’incontro con Bruno Gambarotta e la presentazione del suo ultimo romanzo “La Confraternita dell’asino”. Il libro è, insieme, commedia degli equivoci, sarabanda farsesca, trattatello sul precariato lavorativo e sentimentale e analisi sullo stato dell’informazione in bilico fra un passato perduto e un futuro da inventare. Un testo divertente e ironico come nello stile dell’autore, che sarà presentato dal giornalista Claudio Porchia.

La rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem propone per tutta l’estate incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità. Gli incontri a ingresso libero rappresentano per turisti e residenti un momento di divertimento e confronto con autori nazionali e locali.

Gli altri incontri in programma

– 29 luglio giovedì “Io, Lui e altri effetti collaterali“ di Giorgia Wurth e “Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso

– 5 agosto giovedì “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare

– 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi

– 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

– 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.